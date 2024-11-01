Вильфанд: Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

В столице в воскресенье, 3 ноября, прогнозируются небольшой снег и порывистый ветер. В понедельник, 4 ноября, ожидаются снижение температуры и сильный снег, что приведет к образованию временного снежного покрова. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с субботы начнутся значительные изменения погодных условий: температура воздуха упадет, произойдет смена воздушных масс. В ночь на 2 ноября и в течение дня температура может колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, ожидаются также сильные порывы ветра — со скоростью 15–20 метров в секунду. Местами пройдут дожди и мокрый снег.

— Начнется постепенно то явление, которое называется гололедицей. Потому что осадки будут падать, даже в виде дождя, но при сильном ветре на хорошо обдуваемых участках дорог будет появляться гололедица, — рассказал Вильфанд.

В воскресенье, 3 ноября, ночные температуры будут в пределах минус 3–1 градуса в Москве, а в области — до минус 5 градусов. В течение дня также пройдет небольшой снег, температура воздуха будет находиться возле нуля. В понедельник, 4 ноября, ночью снова прогнозируются отрицательные температуры, а днем воздух прогреется до минус 1 — плюс 1 градуса, передает Интерфакс.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об опасных погодных условиях на следующей неделе.