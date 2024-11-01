Движение на участке Моховой улицы ограничат 2–6 ноября из-за марафона

Ограничение движения будет введено 2–6 ноября на участке ул. Моховая в связи с проведением марафона «Знание. Первые». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В связи с проведением марафона «Знание. Первые» с 2 до 6 ноября в период с 0:01 до 6:00 на участке ул. Моховая в районе д. 1 по Манежной площади будет недоступна одна крайняя правая полоса движения», – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили водителей строить свой маршрут заранее с учетом временных ограничений.