Временный снежный покров может образоваться в столице 4 ноября

Временный снежный покров может сформироваться в столичном регионе в понедельник, 4 ноября. Этому будет способствовать циклон от Балтийского моря, сообщается на официальном портале Гидрометцентра.

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"Температура ночью составит от минус 2 градусов до 0, днем – от минус 1 до 1 градуса. В этих условиях выпадающий снег будет накапливаться и сформируется временный снежный покров около 5 сантиметров", – уточняется в публикации.

Так, в ночное время выпадет 6–8 миллиметров осадков, будет ветрено и снежно. Утром в некоторых районах могут наблюдаться замерзающие осадки.

Москвичей и гостей столицы предупреждают об образовании гололедицы на дорогах, а также снежной каши. Водителей призывают быть внимательнее на фоне неблагоприятных погодных условий.

Небольшой снег ожидается также 5 и 6 ноября. В Москве и Подмосковье сохранится ночной минус. В четверг, 7 ноября, в регион придут теплые воздушные массы. В период с 8 по 11 ноября в ночное время столбики термометров будут на уровне 4 градусов, а днем температура может подняться до 7 градусов, в результате чего снег растает.

Тем временем вечером 1 ноября в Москве рухнет атмосферное давление до 721 миллиметра ртутного столба. Это будет на 25–27 миллиметров ниже нормы и близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления, который принадлежит 1 ноября 2001 года и составляет 720,8 миллиметра.