Готов макет памятника медведю Диксону в Московском зоопарке

Макет памятника умершему медведю Диксону из Московского зоопарка уже готов. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. Сейчас ведутся переговоры по его копии.

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— Сейчас уже есть макет, нам принесли, мы согласовали и сейчас ведутся переговоры уже по его точной копии: какого размера будет, где будет стоять, из какого материала будет сделан, — поделилась она в беседе с РИА Новости.

20 сентября 2023 года стало известно о смерти Диксона. Он скончался от строй сердечно-легочной недостаточности. Ветеринары в течение года делали все возможное, чтобы продлить его жизнь. Решение об установке памятника медведю было принято в тот же день.

В Московский зоопарк Диксона привезли в сентябре 2022 года после того, как эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей. Ветеринары зоопарка ежедневно занимались с животным и пытались помочь ему восстановиться. «Вечерняя Москва» вспомнила всю историю легендарного жителя столичного зоопарка.