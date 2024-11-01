В Москве резко упадет атмосферное давление

К вечеру 1 ноября атмосферное давление в столице упадет до 721 миллиметра ртутного столба. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что около полуночи барометры в Москве показывали примерно 741 миллиметр ртутного столба, при этом уже сейчас они показывают менее 733 миллиметров.

По словам специалиста, ожидаемый уровень на 25–27 миллиметров ниже нормы. Кроме того, отмечается, что он близок к суточному рекорду низкого атмосферного давления в 720,8 миллиметра (был зафиксирован 1 ноября 2001 года).

Синоптик рассказал о погоде в ноябре

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ноябрь в этом году будет относительно теплым и влажным на большей части России. При этом в начале месяце ожидается «холодный старт», отметил эксперт.