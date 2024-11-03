Как 3 и 4 ноября в Москве работают поликлиники и другие медорганизации

На сайте департамента здравоохранения Москвы опубликован график работы лечебных учреждений столицы в праздничные и выходные дни, приуроченные к Дню народного единства.

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Так, все взрослые поликлиники, подведомственные депздраву, в эти два дня работают с 9.00 до 16.00.

Отделения помощи на дому и травматологические пункты открыты в часы работы поликлиник. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в прежнем режиме.

Кабинеты ОРВИ взрослых поликлиник 3 и 4 ноября работают в общем режиме с 9.00 до 16.00.

В детских поликлиниках 3 и 4 ноября с 9.00 до 15.00 открыты только кабинеты ОРВИ.

Медицинская помощь на дому в период выходных дней оказывается с 9.00 до 15.00.

Травматологические отделения детских поликлиник продолжат работать оба дня с 8.00 до 22.00.

Молочно-раздаточные пункты сохранят обычный график работы - с 6.30 до 15.00.

Женские консультации 3 и 4 ноября открыты с 9.00 до 16.00, но это касается только крупных консультаций, имеющих 10 и более участков.