Около 350 плакатов украсят город ко Дню народного единства

Столицу украсят праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместим около 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 150 цифровых экранах, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик. Традиционно к празднику специалисты АО «ОЭК» украсят входные группы российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы будет установлено панно, возле обоих зданий появятся флаговые конструкции в цветах триколора», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах Москвы в понедельник будет работать в праздничном режиме.