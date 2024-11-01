Московский зоопарк объявил конкурс на лучшие моменты из трансляций животных

Московский зоопарк объявил конкурс для тех жителей столицы, которые смотрят трансляции животных, сообщила пресс-служба зоосада.

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"Мы видим, что вы в комментариях уже присылаете нам яркие скриншоты и видео с трансляций животных. Поэтому мы решили запустить конкурс. Смотрите трансляции, присылайте нам интересные моменты: видео (записи экрана), скриншоты, мемы", – отметили представители зоопарка.

Оценивать кадры будет экспертная команда зоосада. Жюри выберет 10 наиболее ярких моментов, которые будут опубликованы в телеграм-канале зоопарка. Авторы этих видео и фото станут победителями. Им подарят билеты в Московский зоопарк на двоих.

Отправить контент на конкурс можно в комментариях к посвященной ему публикации. Итоги будут подведены 30 ноября.

Возможность наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн появилась у пользователей mos.ru в конце сентября. Камеры, запись с которых транслируется в режиме реального времени, были установлены в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров. При этом каждый обитатель зоосада имеет свою страницу на zoo.mos.ru, где также доступна интересная информация.