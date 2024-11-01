Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

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Участие в форуме примут представители креативных индустрий и другие профессионалы, которые приедут в российскую столицу из разных стран. Речь идет о руководителях крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсерах, режиссерах, актерах, сотрудниках СМИ и технологических компаний.

"Конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран. Они обсудят экономический потенциал творческого сектора и возможные программы сотрудничества", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Почетным председателем форума станет кинорежиссер Эмир Кустурица. Кроме того, в рамках мероприятия для гостей будут организованы деловые сессии, лекции и мастер-классы ведущих специалистов. Участникам представится возможность побывать на выступлении известного режиссера и сценариста Оливера Стоуна.

На форуме будет обсуждаться развитие новых медиа и игровой индустрии, внедрение искусственного интеллекта, новые виды контента и способы привлечения аудитории. Отдельное внимание планируется уделить технологиям в кинематографе и поддержке талантов в отрасли.

Мероприятие будет проведено на территории кинопарка "Москино" на Рязанском проспекте.

Вместе с тем в Москве пройдет бесплатный проект по репортажной съемке "Сфоткал?". Участие в нем смогут принять фотографы в возрасте от 16 до 35 лет. Задача проекта – сделать фотоискусство более популярным, дать возможность талантливым начинающим фотографам проявить себя и привлечь внимание молодых людей к фотографии как к способу самовыражения.