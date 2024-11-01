Более 700 пар планируют пожениться в преддверии Дня народного единства

С 1 по 3 ноября в столице зарегистрируют брак более 700 пар. Об этом сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«В Москве в преддверии Дня народного единства планируют зарегистрировать брак более 700 пар. Это на 15% больше, чем в праздничные дни в 2023 году. Около 120 семей будет создано на площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». Самыми популярными местами для регистрации брака в эти дни станут особняк Спиридонова, башня «Око» и Оперный дом музея-заповедника «Царицыно»: там планируют пожениться по 20 пар», – рассказала Светлана Уханева.

По ее словам, торжественные церемонии также пройдут в парке-отеле «Даниловский», усадьбе Васильчиковых, «Москвариуме» и храме Матроны Московской.