Завершить строительство планируется в 2026 году. Проект реализуют по программе стимулирования создания мест приложения труда.

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В Щербинке начали строить образовательный комплекс на 1575 мест на Любучанской улице (земельные участки № 6 и 8). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров будет построен за счет средств инвестора и передан в систему образования Москвы. По договору участия застройщик должен завершить объект в 2026 году. В образовательном учреждении будет 200 дошкольных и 1375 школьных мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Проект реализуют по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«С 2020-го по распоряжению Сергея Собянина в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы привлекаем инвесторов к строительству социально и экономически важных объектов городской инфраструктуры в жилых районах столицы. Соглашение о возведении образовательного комплекса в районе Щербинка город заключил в 2022 году, полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026-м. В результате найти работу рядом с домом смогут около 165 жителей ТиНАО», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Комплекс будет состоять из двух функциональных блоков: четырехэтажного школьного и пристроенного трехэтажного дошкольного. У каждого из них будет отдельный вход. В школьном блоке предусмотрено разделение для начальной и старшей школы.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в школьном блоке предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, в образовательном комплексе появятся залы для проведения мероприятий, медиатека, спортивный и гимнастический залы. В дошкольном блоке запроектированы музыкальный и физкультурный залы, восемь групповых ячеек, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий.

Здание будут отличать прямоугольные формы, которые дополнятся выступающими кубами. Это создаст динамику на плоском фасаде и разделит его на отдельные части. Основные отделочные материалы — минеральная штукатурка, клинкерная плитка и оцинкованные стальные кассеты.

По поручению Сергея Собянина в столице уделяют особое внимание качеству строительства социальных объектов. Антон Слободчиков, председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы, подчеркнул, что каждый этап возведения образовательного комплекса находится под контролем ведомства. В октябре состоялась первая выездная проверка объекта, во время которой инспекторы оценили работы подготовительного периода, а также земляные и монолитные работы на соответствие требованиям проектной документации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты будут построены в ТиНАО.