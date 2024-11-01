«Активные граждане» ответят на вопросы об инновациях в архивном деле

Участникам предстоит угадать, в чем уникальность комплекса «Мосархив», и вспомнить, как называется онлайн-сервис, который помогает горожанам находить информацию о своих предках.

В проекте «Активный гражданин» открылся новый выпуск «Большой викторины», посвященный инновациям Главного архивного управления и приуроченный к 62-летию ведомства. Москвичам предлагают ответить на восемь вопросов.

Горожане попробуют угадать, в чем уникальность комплекса «Мосархив», сколько операций в час может выполнять роботизированный архивный комплекс, а также вспомнить, как называется онлайн-сервис, который помогает находить информацию о своих предках. Кроме того, пользователи увидят редкие фотографии, которые хранятся в онлайн-музее «Москва — с заботой об истории», и узнают, какой герб принадлежит роду Пушкиных.

Новый роботизированный комплекс Главархива «Мосархив» открылся год назад в ТиНАО. Его площадь составляет почти 70 тысяч квадратных метров. Здесь можно хранить 100 миллионов архивных дел.

«Большая викторина» — это спецпроект «Активного гражданина». Тематические выпуски знакомят с историей Москвы, ее развитием, достижениями и тем, как жители меняют город. Принять участие в них могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. За правильные ответы участники получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно обменять на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность. Следить за новыми выпусками «Большой викторины» можно в новостях проекта.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, которые приняли участие более чем в 6,7 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений москвичей. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.