Стало известно, где предпочитают жить самозанятые россияне

Каждый шестой самозанятый россиянин живет в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

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"В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России. На 1 октября 2024 года их число достигло 1,82 млн человек", - поделилась она.

За период с января по сентябрь московские самозанятые заработали 366 млрд рублей. Всего за время действия этого налогового режима (с 1 января 2019 года) доход самозанятых жителей столицы составил более 1,3 трлн рублей.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство.

В последнее время российские компании стали чаще привлекать к работе внештатных специалистов. Оборот онлайн-сервисов по найму временных сотрудников по итогам второго квартала вырос в 1,5 раза.