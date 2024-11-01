Беличий саймири родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет детеныш беличьего саймири. Об этом сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

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— У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие «тетушки», а также подросшая Тутси, — рассказала она.

По ее словам, животные — маленькие приматы, обитающие в тропических лесах Южной Америки. Новый член стаи появился на свет 10 сентября. Первые месяцы мама носила малыша на спине и кормила молоком. Специалисты зоопарка не трогали детеныша, чтобы не вызывать стресса. По примерным показателям, малыш весит 100 граммов. Взрослые особи этого вида могут весить от 600 граммов до 1,1 килограмма.

Посетители учреждения уже могут увидеть саймири. На данный момент малыш уже может пробовать маленькие кусочки фруктов и овощей, а также комбикорм, яйца и креветки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее генеральный директор столичного зоосада поделилась фотографиями родителей манула Тимофея — главного символа Московского зоопарка.