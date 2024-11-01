Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы - Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается в Telegram-канале филиала РЖД. По предварительной информации, возгорание произошло в 5:23 в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Движение на участке организовано со снижением скорости на период ликвидации возгорания и восстановительных работ. В МЖД подчеркнули, что поезда Казанского направления идут с отклонением от графика в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3. В июле сообщалось, что агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Сергею Кармазину вынесли приговор по делу о диверсиях на Московской железной дороге (МЖД). Уже будучи в столичном регионе Кармазин по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. При задержании у диверсанта нашли средства связи и носители информации, на которых были фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.