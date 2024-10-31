Власти Москвы обратились к автомобилистам с предупреждением

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил водителей о мокром снеге и сильном ветре в столице и призвал не выезжать на улицы на летней резине. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ЦОДД пояснили, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 1 ноября, в столичном регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

«Просим автомобилистов выезжать утром только на зимней резине или использовать городской транспорт», — обратились к водителям представители организации.

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Кроме того, из-за сильного ветра автовладельцам рекомендовали не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что Москву в первый день ноября накроет штормовой циклон «Мартина», выпадет до 50% месячной нормы осадков.