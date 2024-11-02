В Москве объявили экстренное метеопредупреждение

В Москве в субботу, 2 ноября, объявили экстренное метеопредупреждение из-за надвигающейся на столицу непогоды. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Москве в своем Telegram-канале.

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«В период с 12:00 до 21:00 2 в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что скорость ветра может достигать 15-18 метров в секунду.

В связи с этим водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, избегать резких маневров и не парковать машины под деревьями. Пешеходов спасатели призвали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять на улице детей без присмотра.

Ранее о погоде в День народного единства рассказал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, 4 ноября в регионе ожидаются усиление ветра, понижение атмосферного давления и снегопад.