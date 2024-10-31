Циклон «Мартина» обрушится на Москву: когда, к чему готовиться, последствия

Североатлантический циклон «Мартина» обрушится на Москву в пятницу, 1 ноября. Что об этом известно, какие могут быть последствия?

Что известно о циклоне «Мартина», к чему готовиться

Циклон «Мартина» идет на Московский регион со стороны Ботнического залива, расположенного в северной части Балтийского моря. Циклон движется со скоростью около 40 км/ч, и ранним утром 1 ноября достигнет северо-западной границы Московской области. С собой он принесет мощный заряд осадков и сильный ветер.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ранним утром 1 ноября из-за «Мартины» видимость ухудшится до 1 км. Еще одно последствие циклона — порывы ветра принесут с собой заряды мокрого снега.

«В пятницу с 04:00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 км от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени „Мартина“. На Москву выпадет 27 мм осадков, или 50% от всей ноябрьской нормы», — сообщил он.

Метеоролог также уточнил, что с 09:00 в столице пройдут ливневые дожди, температура днем повысится до плюс 6–9 градусов. Ожидается, что порывы ветра будут достигать штормовых 16–21 м/с, а атмосферное давление упадет с 741 до 722 мм рт. ст.

Москвичей предупредили об экстремальном падении давления

«Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что в ближайшие выходные, 2 и 3 ноября, температура воздуха понизится до нуля, ожидаются сильная гололедица и снегопады. Временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4 и 5 ноября достигнет 4–6 см.

Что еще известно о прогнозе погоды на 1 ноября

По данным центра «Фобос», в Москве 1 ноября на фоне низкого атмосферного давления будет переменная облачность, сильный дождь, возможен туман. Ночью — от +2 до +4 градусов. Днем — от +7 до +9 градусов. Ветер южный, умеренный.

По информации Гидрометцентра, 1 ноября в российской столице ожидаются небольшие заморозки.

«Будут осадки — дождь, мокрый снег. Температура ночью в Москве — от −1 до +1 градуса, по области — от −4 до +1 градуса. Днем в Москве — плюс 6–8 градусов, по области — плюс 4–9 градусов. Ветер западной четверти, 7–12 м/с, местами с порывами до 16–21 м/с. Ночью и утром местами гололедица», — сообщает Гидрометцентр.

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, первая неделя ноября будет близка к температурной норме.