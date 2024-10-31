В Москве 1 ноября выпадет около трети месячной нормы осадков

В Москве в течение всей пятницы, 1 ноября, будет идти дождь, выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом «Мир 24» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

© Парламентская газета

Также в столице действует штормовое предупреждение — порывы ветра в пятницу могут достигать 20 метров в секунду, продолжил специалист. Столбики термометров покажут +1…+6 градусов днем и около нуля ночью.

В субботу днем установится от 0 до +2 градусов, ночью от +2 до -3. Будет преобладать мокрый снег с дождем. В воскресенье дневные показатели будут держаться в районе -1…+4 градусов, ночные — в районе 0…-4 градусов.

По словам Цыганкова, в ночь на понедельник мощный циклон принесет в столицу осадки в виде снега. Он отметил, что при этом среднесуточная температура опустится ниже нуля, потому интенсивного таяния снега не ожидается. Метеоролог уточнил, что снежный покров может образоваться ко вторнику, но он не пролежит больше двух суток.

Между тем метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал трудную зиму для автомобилистов. Он объяснил, что предстоящий сезон будет теплым, но с заметными колебаниями температуры и сильными осадками, его слова приводит «Газета.Ru». Шувалов призвал автомобилистов готовиться к холодам. Общественная Служба Новостей напоминает, что летнюю резину лучше менять на зимнюю, когда среднесуточная температура опустится ниже 7 градусов. Эксперт Евгений Балабас рассказал, как доехать до шиномонтажа по гололеду.