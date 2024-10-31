Жителей столицы предупредили о начале гона у кабанов

В столице начался гон у кабанов, в связи с чем пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды жителей города предупредила о возможном агрессивном поведении животных.

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Специалисты отметили, что из-за конкуренции самцы кабанов могут вступать в схватки. Этот момент может оказаться опасным для москвичей. Брачный период кабанов, как правило, начинается в первой декаде ноября и заканчивается через два месяца.

Эксперты дали три совета жителям столицы на случай, если они все же встретятся с кабанами в этот период.

" <...> соблюдайте дистанцию, не кричите и не делайте резких движений", – говорится в сообщении.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что при встрече с лосем ни в коем случае нельзя совершать резких движений и пытаться приблизиться к нему. Так, если сам лось заметил прохожего, прижал уши и начинает подходить, нужно визуально увеличиться в размере. А во время лесных прогулок с собакой ее обязательно нужно держать на поводке.