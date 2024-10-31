День народного единства в Москве: мастер-классы, история и фольклор

Празднование Дня народного единства продлится в Москве с 3 по 4 ноября. Как сообщается на сайте мэра, площадками праздника станут городские парки, музеи, усадьбы, культурные центры, а также ВДНХ и кинопарк «Москино».

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Для жителей и гостей Москвы подготовили концерты, спектакли, выступления реконструкторов, выставки и мастер-классы. Всего в городе проведут более 200 мероприятий, большинство из них будут бесплатными. С их расписанием можно ознакомиться в разделе «Афиша» портала mos.ru.

День народного единства на ВДНХ

Гости ВДНХ по случаю Дня народного единства смогут посетить самые известные места выставки, узнать о космических программах России и посетить фестиваль «Хлебный колос — золото России». В рамках фестиваля проведут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи российской истории.

Мероприятия будут проводиться в большом шатре с четырьмя зонами, посвященными XII, XVII, XIX и XX столетиям. Участников мастер-классов научат печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам. Вход свободный - по предварительной регистрации на сайте выставки.

Праздник в кинопарке «Москино»

В воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, кинопарк «Москино» представит масштабную историческую реконструкцию, посвященную освобождению Москвы от польско-литовских сил в 1612 году.

В мероприятии примут участие 150 реконструкторов из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода, Тольятти и Калуги. Они воссоздадут обстановку и события XVII века. В общей сложности, посетителей ждет больше 60 исторических шоу, мастер-классов, лекций, концертов и спектаклей

С 10:00 до 18:00 будут проходить ремесленные занятия и интерактивы.

Мастера предложат освоить кузнечное и гончарное искусства, каллиграфию, попрактиковаться в метании аркана и пикинерском деле.

В 17:00 начнется реконструкция решающего сражения второго народного ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского с польско-литовской армией, победа в котором помогла вывести страну из периода Смуты.

Дополнительная информация и условия посещения опубликованы на сайте кинопарка.

Концерты и мастер-классы в парках

В парке «Северное Тушино» 4 ноября можно будет принять участие в развлекательной программе «Народные игры». Мероприятия начнутся на центральной площади парка в 11:00. В 13:00 начнется мастер-класс по росписи деревянных ложек в павильоне «Клуб развития и творчества». С 15:00 там же стартует мастер-класс, участники которого научатся писать иероглифы и познакомятся с китайской культурой. Занятия подойдут детям от шести лет и взрослым. Вход на них свободный.

В парке «Кузьминки» 4 ноября пройдут мастер-классы по изготовлению традиционных игрушек-птиц в технике декупаж, магнита в виде сердца с использованием кофейных зерен, а также поздравительной открытки «Я люблю Россию». На сцене парка в 11:00 начнется праздничный концерт. В рамках проекта «Добрые письма» в парке можно будет отправить участникам СВО письма и сувениры, сделанные своими руками.

В 16:00 4 ноября в выставочном центре «Фили Холл» парка «Фили» начнется бесплатный патриотический концерт «В единстве наша сила». В парке «Красная Пресня» в этот день пройдет мастер-класс по созданию национальных костюмов народов России, в Таганском парке в 13:00 начнется концерт, а в парке «Сокольники» все желающие смогут принять участие в играх шахматно-шашечного клуба (зарегистрироваться для участия в турнире можно на месте проведения в 11:30).

Музеи, выставки и культурные центры

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) 3 ноября в 12:00 начнется экскурсия «Защитники земли русской в произведениях Ильи Глазунова». Участники экскурсии познакомятся с картинами, посвященными воинской доблести и великим победам русской истории. Участие в экскурсии бесплатное при наличии входного билета.

С14:00 до 15:30 3 ноября Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а) позволит заглянуть в мир старинной московской усадьбы и узнать, как раньше принимали гостей и что такое настоящее московское чаепитие. Вход по предварительной регистрации.

В понедельник, 4 ноября, на станции метро «Динамо» откроется совместная с Русским географическим обществом (РГО) экспозиция «Народы России». Выставка познакомит с работами участников ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

В культурном центре «Вдохновение» (Литовский бульвар, дом 7) 3 ноября состоится концерт духового оркестра Московского государственного института музыки имени Шнитке «Ко Дню народного единства». В культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) 3 ноября в 12:00 начнется фестиваль национальных культур России, а в культурном центре «Внуково» (улица Большая Внуковская, дом 6) в 12:00 4 ноября начнется гала-концерт VIII Всероссийского фестиваля традиционного народного творчества «Народное сияние».

В мэрии напомнили, что в субботу, 2 ноября, метро, Московское центральное кольцо, трамваи и наземный транспорт будут работать по расписанию рабочего дня. В воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, будет действовать расписание выходного дня. Кроме того, в День народного единства, 4 ноября, парковка на всех улицах станет бесплатной.