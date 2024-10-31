В районе Зюзино обновят центр «Мои документы»

В центре «Мои документы», расположенном в районе Зюзино на Одесской улице, проведут капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Прием посетителей в центре на Одесской улице прекратят с 4 ноября. Открыть обновленный центр планируется в четвертом квартале 2025 года.

В мэрии сообщили, что после капитального ремонт центр станет просторнее, светлее и удобнее для маломобильных граждан. Также в здании обновят инженерные коммуникации, модернизируют системы вентиляции, отопления и противопожарной защиты.

На время ремонта сотрудники отдела по вопросам миграции отделения МВД по району Зюзино будут вести прием в центре госуслуг района Котловка (Нахимовский проспект, дом 25а). Там же можно будет забрать документы по зарегистрированным ранее обращениям.

Получить документы в рамках услуг «Предоставление сведений из реестра недвижимости (ЕГРН)» и «Кадастровый учет и (или) регистрация права собственности» можно будет в офисе «Мои Документы» на Новочеремушкинской улице (дом 55, корпус 2). Районные центры «Мои документы» работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.