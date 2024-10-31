На рыбных рынках «Москва — на волне» появились черноморские деликатесы

В честь Международного дня Черного моря, который празднуется 31 октября, для посетителей рыбных рынков «Москва — на волне» подготовили ассортимент черноморских деликатесов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Международный день Черного моря был установлен почти 30 лет назад, чтобы напоминать о важности сохранения черноморской экосистемы. По случаю праздника столичные рыбные рынки «Москва — на волне» предложили посетителям познакомиться с особенностями черноморских деликатесов.

Благодаря небольшой глубине в Черном море множество рыб малого размера. Один из примеров — хамса (ее длина составляет около 15 сантиметров). Хамсу рекомендуют есть осенью, когда рыба нагуляла жир. Ее обычно запекают, жарят, коптят или консервируют.

Другой популярный черноморский деликатес — ярко-розовая барабулька (султанка), которую ловят весной и осенью. Эта рыба богата белком, витаминами и минералами, включая витамин B12, фосфор и селен.

Среди других деликатесов — бычок, небольшая рыба, которую обычно солят, вялят и тушат в томатной пасте, а также жарят и консервируют. Более крупная черноморская рыба — калкан, разновидность камбалы, которая отличается ромбовидной формой, костными бугорками, а также глазами, расположенными на одной стороне. Благодаря жирному мясу калкан считается деликатесом.

Также в Черном море ловят пиленгаса (семейство кефалевых), эта рыба ценится за белое нежное и сладковатое мясо, подходящее для запекания. Отдельная категория черноморских деликатесов — моллюски. Рапан, самый известный черноморский моллюск, популярен благодаря своему нежному мясу с высокой питательной ценностью. Рапан используется в различных рецептах пасты.