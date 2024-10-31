Североатлантический циклон «Мартина», который надвигается на Москву, доставит неприятности метеозависимым людям: из-за него давление в столице рухнет сразу на 20 миллиметров ртутного столба. Об этом «Парламентской газете» 31 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сутки атмосферное давление стремительно опустится с нынешних 742 до 722 миллиметров ртутного столба, — отметил синоптик. — В таких условиях голова будет раскалываться, конечно, не только у метеозависимых. Это очень серьезное падение давление, так просто оно для организма не проходит».

Помимо резкого падения давления циклон «Мартина» также принесет в столицу мокрый снег, штормовой ветер и гололедицу, предупреждал Тишковец.