Снег в Москве ляжет не раньше начала декабря

Устойчивый снежный покров может лечь в этом году в Москве лишь в начале декабря. Об этом «Парламентской газете» 31 октября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«По статистике снег у нас ложится в последних числах ноября слоем не выше трех сантиметров, — пояснил синоптик. — Но с учетом того, что в целом ноябрь будет чуть-чуть теплее нормы, возможно, этот срок сдвинется и на начало декабря. В любом случае до настоящей зимы — со снегопадами и устойчивым снежным покровом — остается еще не менее месяца».

Ранее Евгений Тишковец предупредил москвичей об экстремальном циклоне «Мартина», который принесет в столицу гололедицу и мокрый снег.