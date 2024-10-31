МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 1 ноября

В Москве с 0:00 1 ноября до конца суток ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, а также усиление ветра отдельными порывами 16–21 м/с и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 0:00 1 ноября до конца суток 1 ноября по Москве ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, местами сильные. Местами налипание мокрого снега. Усиление ветра отдельными порывами 16–21 м/с. На дорогах местами гололедица», – говорится в сообщении.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставлять детей без присмотра; быть внимательными и осторожными. При необходимости звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.