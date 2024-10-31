До 174 тыс. коротких поездок по Москве ежедневно совершают пассажиры на МЦД-2
Пассажиры второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) ежедневно совершают до 174 тыс. коротких поездок по городу, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
«До запуска МЦД почти никто не передвигался по столице на электричке. Сегодня пассажиры все чаще выбирают диаметры для поездок внутри Москвы как альтернативу метро и МЦК. Максим Ликсутов рассказал, что всего в границах Москвы работают 89 станций центральных диаметров. Самый востребованный у москвичей – МЦД-2, на нем ежедневно совершают до 174 тыс. коротких поездок по Москве», – отметили в Дептрансе.
В пресс-службе уточнили, что число поездок на МЦД внутри столицы постоянно растет по сравнению с периодом до запуска: на МЦД-1 – в 2,7 раза, на МЦД-2 – в 2,6 раза, а на МЦД-3 и МЦД-4 – в два раза.
«Все больше москвичей выбирают МЦД для передвижения по городу. Сегодня на четырех диаметрах пассажиры ежедневно совершают до 385 тыс. поездок внутри столицы. Мы продолжаем развивать МЦД как востребованный вид транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, обновляем подвижной состав, создаем современные московские городские вокзалы, интегрируем диаметры с метро и Московским центральным кольцом», – приводятся слова Ликсутова.