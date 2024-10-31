До 174 тыс. коротких поездок по Москве ежедневно совершают пассажиры на МЦД-2

Пассажиры второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) ежедневно совершают до 174 тыс. коротких поездок по городу, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«До запуска МЦД почти никто не передвигался по столице на электричке. Сегодня пассажиры все чаще выбирают диаметры для поездок внутри Москвы как альтернативу метро и МЦК. Максим Ликсутов рассказал, что всего в границах Москвы работают 89 станций центральных диаметров. Самый востребованный у москвичей – МЦД-2, на нем ежедневно совершают до 174 тыс. коротких поездок по Москве», – отметили в Дептрансе.

В пресс-службе уточнили, что число поездок на МЦД внутри столицы постоянно растет по сравнению с периодом до запуска: на МЦД-1 – в 2,7 раза, на МЦД-2 – в 2,6 раза, а на МЦД-3 и МЦД-4 – в два раза.