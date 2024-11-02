Музей Победы пригласил на большую культурную программу в выходные

В праздничные выходные, 3 и 4 ноября, Музей Победы подготовил большую культурно-познавательную программу и пригласил москвичей и гостей столицы поучаствовать в интеллектуальных играх, послушать концерты, посмотреть фестивальное кино и познакомиться с художественными и историческими выставками.

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В воскресенье и понедельник в Зале Полководцев пройдет увлекательная командная игра КВИЗстория (необходима предварительная регистрация). В ней смогут принять участие команды до 10 человек, а тем, кто не смог собрать нужное количество игроков, помогут на месте. Участникам предстоит отвечать на вопросы о разных видах искусств и показать, как они знают свою страну.

Для любителей живой фортепианной музыки в Зале Полководцев в воскресенье прозвучат любимые и широко известные мелодии из советских кинофильмов. Победитель конкурса пианистов им. М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат международных конкурсов пианист Александр Тевелев исполнит знаменитые произведения Дунаевского, Бабаджаяна, Лебедева и других композиторов. В понедельник для гостей Музея Победы выступит любительский народный хор Horosapiens FOLK. Артисты подготовили программу, в которую войдут песни из различных регионов России. Посетители услышат аутентичный фольклор, карагоды, авторскую песню под сопровождение инструментального ансамбля. Кроме того, в этот день духовой оркестр МГИМ имени А.Г. Шнитке представит отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя», «Концерт для тромбона с оркестром» Римского-Корсакова, половецкая пляска из оперы «Князь Игорь» и не только.

В течение выходных в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы будут проходить кинопоказы XXI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Присоединиться к ним можно будет бесплатно (необходима регистрация на сайте фестиваля). Зрителей ждет полнометражное и короткометражное игровое кино, документальные фильмы и анимация. Так, 3 и 4 ноября, можно будет посмотреть художественные фильмы «Я – медведь», «Мухадракон», «Командир», японскую и французскую анимацию, документальную ленту об Олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове и другие. Также в Музее Победы будут проводиться мастер-классы по созданию анимационных фильмов, по каллиграфии и режиссуре.

Кроме того, посетители Музея Победы смогут познакомиться с художественными выставками «Золотой барс серебряных гор» о культуре Северной Осетии, «Северная крепость» о разгроме немецко-фашистских войск в Заполярье, «История в объективе», посвященную жизни и творчеству фотокорреспондента ТАСС Николая Кубеева и другие временные экспозиции.