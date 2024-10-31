Бесплатные парковки для велокурьеров появились в Москве в рамках стандарта работы курьерских служб, сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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По его словам, в столице работают более 100 тысяч курьеров, которые передвигаются по городу на велосипедах и самокатах и ежедневно выполняют до 500 тысяч заказов. Парковки позволят им удобно и безопасно оставлять транспорт.

На таких парковках, где могут разместить до 15 транспортных средств, действуют специальные правила, которые обозначены соответствующими знаками: 3.27 – "Остановка запрещена", 8.4.13 – "Кроме велосипедов", 8.24 – "Работает эвакуатор". Кроме того, там запрещено оставлять автомобили.

Места для парковки находятся вблизи оживленных пешеходных зон, но на достаточном расстоянии от проезжей части, и на улицах, где скорость движения автомобилей не превышает 60 километров в час, а также рядом с местами, где курьеры чаще всего забирают заказы.

В Госдуме ранее предложили увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов до 5 тысяч рублей. По словам депутата Дмитрия Гусева, на сегодняшний день в столице существует некорректная парковка, при которой электросамокаты оставляют поперек тротуара или вне зоны парковки. За это сейчас предусмотрен штраф в размере 500 рублей.