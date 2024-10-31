Осьминог Ося из «Москвариума» отпраздновал тыквенный спас

В конце октября знаменитый обитатель «Москвариума» осьминог по имени Ося отпраздновал тыквенный спас. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе мероприятия.

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По данным пресс-службы, осьминогу удалось завладеть тыквой и даже забраться в нее с помощью ловких щупалец. С помощью восьми конечностей он ловко захватил добычу и начал наслаждаться осенним плодом. Внутри тыквы морского обитателя ждал сюрприз. Специалисты положили в нее креветку, который Ося с удовольствием угостился.

31 октября страуса Васю, который прятался от фермеров в Республике Коми, удалось найти. Уточняется, что сейчас птицу везут домой. В поисках Васи на территории таежных лесов участвовали не только сотрудники фермы и волонтеры, но и местные жители.

До этого Московский зоопарк показал новые кадры с манулом Тимофеем. На видео, опубликованном в Telegram-канале, зверек точит коготки о бревно, как обычный кот.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась фотографиями родителей манула Тимофея. На одном из фотоснимков запечатлен его папа — Зеленогорск из Новосибирска.