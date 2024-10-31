Синоптик предупредил об ухудшении погоды в День народного единства

В регионе ожидаются усиление ветра, понижение атмосферного давления и снегопад. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что снежный покров может сохраниться в столице до конца следующей рабочей недели.

«Воскресный день в столице будет относительно спокойным, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Ночью температура в зоне слабых отрицательных значений, днём — в зоне слабых положительных температур, но далеко от нулевой отметки она отходить не будет. В праздничный день в регион придут циклонический вихрь, который принесёт с собой новое усиление ветра, вновь резко опустится атмосферное давление, вызовет снегопады, которые станут причиной образования снежного покрова высотой до 3-5 сантиметров. Очень может быть, что этот снежный покров пролежит в столице как минимум до конца следующей короткой рабочей недели».

Ранее жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне «Мартина». 1 ноября в городе выпадет 50% от месячной нормы осадков.

Это 27 мм, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что в пятницу утром при ухудшении видимости до 1 км ожидается мокрый снег. Около девяти часов он перейдёт в интенсивные ливни, которые «смоют» символический снежный покров высотой менее 1 см.