Синоптик Ильин: всплеск тепла ожидается в Москве 1 ноября

В Москве 1 ноября ожидается всплеск тепла. В городе может потеплеть до 8–10 градусов, однако это будет кратковременно, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

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По его словам, после этого пикового значения температура уже ночью начнет резко опускаться вниз и к утру 2 ноября похолодает до минус 1 градуса. На дорогах образуется гололедица, ночью пройдет снег.

В субботу, 2 ноября, днем будет от 0 до 2 градусов. Также 1 и 2 числа сохранится плотный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду, что, считает Ильин, будет усугублять и без того снежную обстановку.

В ночь со 2 на 3 ноября по области похолодает до минус 4 градусов. Днем тоже будет не очень тепло, подчеркнул синоптик и уточнил, что, скорее всего, 3 ноября среднесуточная температура окажется ниже ноля.

"Такой период принято называть началом метеорологической зимы. За сутки 1 и 2 ноября может суммарно выпасть около 10 миллиметров осадков. Следующие наиболее сильные осадки в субботу (2 ноября 2024 года. – Прим. ред.), то есть где-то около 7 миллиметров. Но здесь в основном в виде чистого снега", – сказал эксперт.

В понедельник, 4 ноября, существенных изменений в погоде не прогнозируется. Температура ночью будет от 0 до минус 4 градусов, днем – от минус 1 до 4 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Ильин добавил, что до 7 ноября температура в столице будет находиться около ноля. Ночью в отдельные периоды будет холодать до минус 3 – минус 5 градусов. Основная температура в ночные часы составит от минус 1 до минус 3 градусов. Днем будет около ноля со слабым минусом, заключил синоптик.

Между тем 1 ноября на Москву обрушится североатлантический циклон "Мартина". За сутки в городе выпадет 50% от месячной нормы осадков, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, утром 1 ноября в столице произойдет ухудшение видимости до одного километра из-за мокрого снега. Он не успеет образовать снежный покров из-за сильного ливня в 09:00.