Аренда зонтов появилась на станции метро «Москва-Сити»

Москвичи теперь могут арендовать зонт на станции метро «Москва-Сити» с помощью сервиса «ЗонтБери», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Попали под проливной дождь, а под рукой нет зонта? Воспользуйтесь сервисом «ЗонтБери». Максим Ликсутов отметил, что теперь арендовать зонт можно на станции метро «Москва-Сити», – говорится в материале.

В Дептрансе отметили, что всего за время пилотного проекта установили шесть аппаратов для аренды зонтов на таких станциях, как «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2–5, между выходами №6 и 7), «Марьина Роща» (выход №6), «Москва-Сити» (выход №4).

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем поддерживать новые проекты в области пассажирских сервисов. «ЗонтБери» – это еще одно удобное и доступное решение, которое обеспечивает дополнительный комфорт жителей и гостей столицы в условиях переменчивой погоды», – приводятся в сообщении слова Ликсутова.