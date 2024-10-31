В поселке Новой Москвы проверяют воду из-за признаков загрязнения

В СМИ появилась информация, что в поселке Первомайское в Новой Москве жители страдают от экологической катастрофы, вызванной отравлением ручья Вздериножка, который впадает в реку Десну.

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Отмечается, что 29 августа произошло резкое ухудшение качества воды, в результате чего массово погибли лебеди, утки и ондатры. Местные жители в попытке спасти животных сами получили ожоги и проблемы с дыханием.

В Департаменте природопользования и окружающей среды отметили, что там расположены очистные сооружения ЖК «Ново-Никольское». На момент осмотра специалистами из оголовка трубы осуществлялся сброс сточных вод, вода имела визуальные признаки загрязнения, ощущался специфический запах.

— Отобраны пробы воды, образцы переданы в ГПБУ «Мосэкомониторинг» для проведения исследований. Результаты Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направит в адрес Межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы для принятия мер в рамках компетенции, — сообщили в департаменте.

Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.