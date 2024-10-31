Пункты обогрева для бездомных людей откроются в Москве 1 ноября

Пункты обогрева для бездомных людей начнут работать в столице с 1 ноября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения в Москве.

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Заведения будут работать на площадях возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. На площадях расположат микроавтобусы, где бездомные жители смогут согреться в ночное время.

— Они будут работать с 20:00 до 8:00 утра на площадях возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов, — говорится в сообщении.

По данным департамента, в 2023 году мобильными пунктами помощи воспользовались более 6,8 тысячи раз, говорится на сайте.

В благотворительном сервисе на портале mos.ru появилась еще одна возможность создать собственный сбор для помощи подопечным некоммерческих организаций. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов. По его словам, это отличная возможность совершить доброе дело, поскольку можно объединиться с друзьями и близкими, а также оказать больше помощи подопечным благотворительных организаций и привлечь внимание к важным социальным вопросам.