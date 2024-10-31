Фонтаны подготовили к зимнему сезону в Москве

В Москве специалисты городского хозяйства подготовили фонтаны к зимнему сезону. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки, — рассказал он.

По словам заммэра, фонтаны, оснащенные сложными конструкциями защитили от снега специальными дополнительными блоками. Светодиодный фонтан в «Царицыно» накрыли надувным куполом, а плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтировали, следует из сообщения в Telegram-канале.

29 октября специалисты городского хозяйства подготовили фонтаны на ВДНХ к зимнему сезону. Позолоченные элементы и мозаики из смальты работники очистили мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промыли с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством.

Более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам грамотная расстановка флота и баз сбора мусора помогла поставить под круглосуточный контроль всю акваторию Москвы.