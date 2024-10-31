На улице Михайлова появится дом по программе реновации

На улице Михайлова в Рязанском районе появится жилой дом по программе реновации. Уже готов градостроительный план земельного участка площадью 0,56 гектара. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

© Mos.ru

«Новостройку общей площадью 20,5 тысячи квадратных метров возведут на земельном участке № 27 на улице Михайлова. Дом появится между действующими станциями “Стахановская” Некрасовской линии метро и Плющево третьего Московского центрального диаметра», — уточнила Юлиана Княжевская.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.