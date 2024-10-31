В Москве за день выпадет половина месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу, 1 ноября, в Москве выпадет 50 процентов от месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Тишковца, обильные осадки спровоцирует североатлантический циклон «Мартина», который обрушится на столицу в первый день ноября. Эксперт добавил, что временный снежный покров начнет формироваться в Москве с воскресенья, 3 ноября. В понедельник и вторник, 4 и 5 ноября, он достигнет шести сантиметров.

Вечером 30 октября и в ночь на 31 октября в Москве выпало 14 миллиметров осадков - 20 процентов от месячной нормы. В Подмосковье, по оценке «Фобоса», выпало «по ведру дождевой воды на метр площади».

По прогнозам синоптиков, на северо-западе Европейской России в ближайшие дни будет выпадать более 10-20 миллиметров осадков в сутки. На территории от побережья Белого моря до Балтики порывы ветра могут достигать 17–22 метров в секунду.