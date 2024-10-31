В московском метро завершили установку «зимних» дверей

Кроме того, в поездах переключили на зимний режим систему кондиционирования. Благодаря этому тепло будет сохраняться как на станциях, так и в поездах, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что комплекс мероприятий по подготовке к холодам проводится каждую осень. Работы начинают заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной.

По прогнозу синоптиков, зима придёт в Москву в начале декабря.