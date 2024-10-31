Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости ремонт и модернизацию», — отметил Петр Бирюков.

Летом провели регламентное техническое обслуживание машин, в частности заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Специалисты сделали ремонт и устранили неисправности.

Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Заранее расконсервировали технику, которая необходима только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

На особо опасных участках Московской кольцевой автомобильной дороги и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.