Собянин: в Москве появятся новые предприятия в рамках двух офсетных контрактов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об организации в столице электронных конкурсов, по итогам которых город заключит два офсетных контракта — на поставку SAM-модулей для валидаторов и на оказание услуг по утилизации старых транспортных средств.

По условиям первого контракта победитель конкурса должен в течение трёх лет создать в столице новое или модернизировать существующее производство модулей защищённого доступа SAM (Secure Access Module) для устройств оплаты проезда в городском транспорте: турникетов, валидаторов, кассового оборудования, терминалов и автоматов по продаже билетов, пишет сайт mos.ru.

Планируется закупить не менее 172 тыс. SAM-модулей в течение семи лет, написал Собянин в своём Telegram-канале.

По условиям второго офсетного контракта в течение двух лет в городе создадут новое или модернизированное предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Планируемый объём утилизации составит не менее 200 тыс. т машин и отработанных запчастей в течение 10 лет.

Ранее НСН со ссылкой на Собянина сообщала, что в столице ежегодно открывается до 150 крупных, средних и малых промышленных предприятий.