В Москве выпало 20 процентов от месячной нормы осадков

Вечером 30 октября и в ночь на 31 октября в Москве выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 20 процентов от месячной нормы. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.

Тишковец сослался на замеры, проведенные на базовой метеостанции ВДНХ и в Тушино в последние 12 часов. Эксперт добавил, что в Подмосковье выпало «по ведру дождевой воды на метр площади».

В Солнечногорске, Железнодорожном, Электростали, Павловском Посаде, Черустях, Талдоме, Луговом зафиксировали 11 миллиметров осадков. В Сергиеве Посаде зафиксировали 12 миллиметров осадков, а в Волоколамске и Михайловском - по 10 миллиметров. Тишковец уточнил, что утром 31 октября при температуре около 2,5 градуса местами шел дождь со снегом.

В центре «Фобос» сообщали, что в ближайшие дни в Москве и области начнется похолодание. Воздух в четверг и пятницу, 31 октября и 1 ноября, будет прогреваться до плюс четырех - плюс семи градусов. В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, из-за арктического вторжения будет идти дождь со снегом, а дневные температуры составят от одного до двух градусов выше ноля.

На северо-западе Европейской России в ближайшие дни будет выпадать более 10-20 миллиметров осадков в сутки. На территории от побережья Белого моря до Балтики порывы ветра могут достигать 17–22 метров в секунду.