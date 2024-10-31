МЧС Москвы завершило осеннюю проверку пожарных гидрантов

Сотрудники МЧС Москвы и специалисты АО "Мосводоканал" завершили осеннюю проверку пожарных гидрантов в городе, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

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Устройства проверяют дважды в год – весной и осенью, что позволяет гарантировать их надежную работу, уточнили в ведомстве. Там пояснили, что от состояния и качества гидрантов напрямую зависит жизнь горожан и сохранность имущества, так как их используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров.

В рамках проверки на гидрант накручивают стендер (пожарную колонку) и открывают вентиль. Если вода поступает без перебоев и с нормативным давлением, то оборудование исправно, отметили в комплексе.

Накануне в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке в ТиНАО завершились работы по возведению двух современных пожарных депо на четыре машино-места каждое. Строительство велось в рамках программы "Безопасный город".

Их общая площадь – 5,3 тысячи квадратных метров. Объекты оснащены учебно-тренировочными башнями со скалодромом, спортплощадками, учебными пожарными гидрантами. Также на территории депо есть здания газовых котельных и склады материалов.