В Москве реконструируют Рублевское шоссе за 16 миллиардов рублей

Столичные власти начали конкурсный отбор среди потенциальных подрядчиков. В рамках масштабного проекта, на который закладывают чуть больше трех лет, специалисты должны будут отремонтировать шоссе, второстепенные улицы, а также построить новые дороги и мост через реку Москва. Кроме того, инженеры приведут в порядок и пешеходные зоны.

© Motor.ru

В ходе работ подрядчик должен будет реконструировать 730-метровый участкок «Рублевки» от Обводного шоссе до МКАД, а также Проектируемый проезд № 4775 от улицы Василия Ботылева до Обводного шоссе. Инженеры построят новую дорогу длиной 540 метров от Проектируемого проезда № 7118 до улицы Василия Ботылева. Так же на этом участке появится 390-метровый мост через реку Москва. Согласно документации, мост должен иметь «вантовое сооружение с кольцеобразным пилоном» и обеспечивать проход судов под ним.

Так же в процессе работы специалисты восстановят улицу Василия Ботылева, на которой появятся новые парковки, остановки общественного транспорта, а также тротуары с велодорожками. Выбрать подрядчика московские власти планируют уже 19 ноября. На выполнение всех работ специалистам выделят три года и два месяца.

В конце июля Путин поручил правительству привести в порядок Ярославское шоссе. В рамках работ специалисты должны повысить пропускную способность магистрали.