МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу 30 и 31 октября. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, сегодня с 21:00 до завтрашнего дня в Москве обещают мокрый снег с дождем и сильный ветер до 17 м/с. Также возможна гололедица. Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - значится в сообщении.

Также водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Отмечается, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

"Вечером в Москве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, ветер и нулевая температура. Мы убедительно просим жителей выезжать только на зимней резине или воспользоваться городским транспортом для поездок", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.