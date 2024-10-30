Пушкинский музей откроет масштабную выставку о Победе

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина готов провести большую выставку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, точные даты открытия экспозиции пока не определены. Об этом сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.

"После того, как закончатся натюрморты, которые идут сейчас, мы открываем большую выставку, посвященную Победе в Великой Отечественной Войне. В этом году мы взяли не совсем обычную тему и открываемся раньше, чем большинство наших коллег", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Лихачева отметила, что выбранная для освещения тема сложная и двухсоставная: музей хочет представить произведение искусства в качестве "одной из главных жертв любых военных, боевых действий", не упустив мысль том, что "уничтожение предмета культуры не может уничтожить культуру, пока живы ее носители, а носителем культуры является человек".

Директор Пушкинского музея также поделилась наполнением обеих частей выставки. По словам Лихачевой, первая часть будет сконцентрирована вокруг произведений искусства, сохранившихся после взрыва 17 мая 1945 года берлинского бункера "Фридрихсхайн".

"Сейчас кое-какие предметы бункера стоят в залах музея. Мы давно рассказываем эту историю, но сейчас мы хотим сделать это концентрированно", - подчеркнула она.

Вторая часть экспозиции охватит историю культурных утрат бывшего СССР и ее интерпретацю современным художником, прежде всего, средневековых новгородских фресок, которые были полностью уничтожены после войны, добавила Лихачева.

"Выставка, посвященная войне, - это скорее выставка про то, что войны нет, как и смерти нет. <…> Смерти нет, пока есть люди, для которых это имеет значение", - заключила директор ГМИИ им. Пушкина.

В 2025 году в России пройдет торжественное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годах.