Погода в Москве в пятницу, 1 ноября: ждать ли заморозки и снег с дождем

На Москву завтра, 1 ноября, обрушится североатлантический циклон «Мартина», заявил специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 1 ноября

По словам Евгения Тишковца, завтра утром, 1 ноября, в Москве прогнозируются мокрый снег и ухудшение видимости до 1 км.

«В Москве в утренние часы при ухудшении видимости до 1 км начнутся заряды мокрого снега, переходящего примерно в 09:00 в интенсивные ливневые дожди, которые тут же смоют нарождающийся символический снежный покров высотой менее 1 см. За сутки (с утра 1-го до утра 2 ноября) на Москву выпадет 27 мм, или 50% осадков от всей ноябрьской нормы. Температура воздуха в столице предстоящей ночью — от 0 до +3 градусов, днем повысится до +6–9 градусов. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16–21 м/с. Атмосферное давление рухнет с 741 до 722 мм рт. ст., что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — отметил специалист.

Метеоролог также рассказал, что в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, температура воздуха в дневные часы в Московском регионе опустится до 0 градусов.

«Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже! В выходные температура воздуха понизится до нуля, по ночам — слабый „минус“ с сильной гололедицей, дожди перейдут в снегопады, временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4 и 5 ноября достигнет 4–6 см. Наступит настоящее „предзимье“», — подчеркнул Тишковец.

По информации Гидрометцентра, 1 ноября в российской столице ожидаются небольшие заморозки.

«1 ноября будет облачно с прояснениями. Осадки (дождь, мокрый снег). Температура ночью в Москве — от –1 до +1 градуса, по области — от –4 до +1 градуса. Днем в Москве — +6–8 градусов, по области — +4–9 градусов. Ветер западной четверти 7–12 м/с, местами с порывами 16–21 м/с. Ночью и утром местами гололедица», — говорится в прогнозе.

По данным центра «Фобос», в Москве 1 ноября в течение суток на фоне низкого атмосферного давления будет переменная облачность, сильный дождь, также возможен туман. Ночью — от +2 до +4 градусов. Днем — от +7 до +9 градусов. Ветер южный умеренный.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 1 ноября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что 1 ноября в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Самое основное — это выход циклона на Финский залив и смещение его центром через Санкт-Петербург. В связи с этим дальнейшее похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветра сильного не получается из-за близости центра циклона. Погода в Санкт-Петербурге будет облачная. Ночью — мокрый снег с дождем, местами сильный, днем — дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный 5–10 м/с, днем северо-восточный, северный 7–12 м/с. Температура воздуха +2–4 градуса в течение суток», — заявил метеоролог.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 ноября в Северной столице возможны дожди ночью и утром.