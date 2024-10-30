Для двух павильонов на ВДНХ разработают проект реставрации

Специалисты разработают проектную документацию для павильонов 62 "Охрана природы" и 64 "Оптика" на ВДНХ, после чего начнется реставрация объектов. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ВДНХ Александр Тарасов.

"Есть павильоны, по которым принято не так давно решение по финансированию, в данном случае у нас сейчас ведутся проектные работы на 64 павильоне "Оптика". Там сейчас завершается разработка научно-проектной документации. И на 62 павильоне "Охрана природы", где завершается разработка проектной документации по реставрации фасадов и кровли - по данным объектам документация находится в экспертизе и практически уже согласована техническая часть", - сказал Тарасов.

Он отметил, что после согласования и прохождения экспертизы, получения положительного заключения, будут проведены конкурсные процедуры на выбор подрядных организаций по выполнению реставрационных работ.

"С учетом объема работы реставрация в среднем занимает полтора года по каждому объекту", - добавил Тарасов.

Он отметил, что всего на ВДНХ ремонтно-реставрационные работы на сегодняшний день проводятся в активной фазе в семи павильонах.