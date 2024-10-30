В Москве приведут в порядок один из корпусов знаменитых "Красных домов"

Сразу отметим, что эти дома на улице Строителей к знаменитому фильму "Ирония судьбы или с легком паром" отношения не имеют. Знамениты они своим необычным цветом фасада и тем, что часть строения выглядит как древний акведук.

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Как рассказали "РГ" в фонде капитального ремонта Москвы, в этом году капремонт идет в одном из корпусов "Красных домов", его адрес ул. Строителей, 4, корп. 1. Этот семиэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1954 году. Фасад имеет сложную пластику, декоративные фигурные элементы - карнизы, лепнина, акцентирующая балконы.

Этот и аналогичные дома строились как квартал для научной и творческой интеллигенции. Интересно, что у дома есть подземный гараж, который является архитектурной доминантой: часть, выходящая на улицу Строителей, напоминает старинный акведук.

На объекте отремонтируют фасад, крышу, подъезд и подвал, а также поменяют ряд инженерных систем.

"Для сохранения облика здания, возведенного в стиле советской неоклассики специалисты ФКР разработали индивидуальный проект, подобрали самые современные технологии и отечественные материалы, - сообщили в пресс-службе фонда. - Работы по фасаду начались с расчистки и промывки открытых плоскостей, обработки антигрибковым составом. Мастера окрасили кирпичный фасад в соответствии с колористическим решением в цвет "красно-оранжевый". Фасад дома плотно украшен лепниной и декоративными элементами. Все их, в том числе кронштейны под балконами, окрасили в "сигнальный белый" цвет".

В подъездах проходит ремонт стен, в плане - обновление напольной плитки. Предстоит и замена кровельного покрытия, установление температурно-влажностного режима при помощи минераловатных плит и обработка всех деревянных поверхностей огнебиозащитным составом.