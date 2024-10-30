Москвичи выбрали имя дельфиненку из "Москвариума"

Дельфиненка из "Москвариума" назвали Лаки, что в переводе с английского означает "счастливчик". Имя ему выбрали москвичи в проекте "Активный гражданин", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© Сетевое издание m24.ru

В голосовании всего приняли участие свыше 290 тысяч человек, из них итоговое имя выбрали 34%. Дельфиненок родился в центре океанографии и морской биологии в июле.

Глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова рассказала, что детеныш черноморской афалины быстро развивается, хорошо прибавляет в весе и активно растет. С момента рождения он вырос на 40 сантиметров.

"Также у него начали прорезаться зубки. Развитие малыша проходит в пределах биологических норм для данного возраста", – подчеркнула она.

Сейчас детеныш проявляет больше интереса к окружающему миру. До этого все время он проводил с матерью, а теперь общается с другими обитателями, особенно с детенышами Локи и Изи.

"Малыш очень игривый и любознательный. Обожает свои игрушки, особенно ему нравятся фитболы и большое кольцо", – рассказал тренер морских млекопитающих "Москвариума" Илья Сипливый.

Животное уже умеет пускать дыхалом пузыри, после чего лопает их, добавил он. К тому же Лаки активно взаимодействует с тренерами, например, просит его почесать, подставляя живот и хвост.

Голосование в "Активном гражданине" проходило с конца августа. На выбор были представлены такие имена, как Лаки, Леон (от греческого – "лев"), Федя ("дарованный"), Кеша (Иннокентий) и Ларс (от латинского – "украшенный лавром").

Родившийся в начале июля детеныш дельфина относится к редкому виду из Красной книги. В Черном море их осталось всего 43 тысячи. Афалина представляет из себя крупного черноморского дельфина, длина которого составляет до трех метров.